العناد السياسي لإحدى الجهات يفاقم الأمر.. الإطار: نمد يدنا وننتظر الرد لحل وضع العراق

2022/02/11 | 01:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد تحالف الفتح، اليوم الخميس، ان الحوارات بين الاطار والتيار لازالت تراوح مكانها، عازيا الامر الى ما اسماه "العناد السياسي" للتيار الصدري.

وقال النائب عن الفتح علي تركي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المفاوضات ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري مازالت تراوح مكانها رغم دخول الكثير من الوساطات والشخصيات لحلحلة الأوضاع".

واضاف ان "هناك (عناد سياسي) يتمسك به التيار يؤدي إلى تأزم الأمور وعدم الوصول إلى اتفاق من الممكن أن يكون عامل حسم للانسداد السياسي"، مشيرا الى ان "الإطار التنسيقي، مازال يعمل على تقريب وجهات النظر والوصول الى اتفاق مرضي مع التيار الصدري".

ولفت الى ان "الاطار أطلق مبادرة جديدة، تهدف الى حل الانسداد السياسي، وبانتظار رد التيار على هذه المبادرة".

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