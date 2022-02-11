2022/02/11 | 01:37 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حقق ليفربول انتصاره الثالث تواليًا في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليستر سيتي 2-صفر الخميس ضمن ختام منافسات المرحلة الرابعة والعشرين، ليبقي الضغط بعض الشيء على مانشستر سيتي المتصدر، فيما استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بفوز شاق 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون وهو منقوص عدديًا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ليفربول يواصل انتصاراته مع عودة صلاح وأرسنال يستعيدها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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