ليفربول يواصل انتصاراته مع عودة صلاح وأرسنال يستعيدها

2022/02/11 | 01:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ليفربول انتصاره الثالث تواليًا في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليستر سيتي 2-صفر الخميس ضمن ختام منافسات المرحلة الرابعة والعشرين، ليبقي الضغط بعض الشيء على مانشستر سيتي المتصدر، فيما استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بفوز شاق 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون وهو منقوص عدديًا.

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