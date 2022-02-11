2022/02/11 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر الحكاية الخامسة عشرةإذا جاءك الموت فلا تدر مؤخرتكيحكى أن رجلاً كان يعمل راعياً لأبقار إحدى القرى.



يخرج بها كل يوم قبل انبلاج الصبح ولا يُعود إلا بعيد الغروب، حتى أن أحداً من أهل القرية لم يره يوماً في وضح النهار، حتى في أيام الأعياد.



كان، باختصارٍ شديد، يعيش حياة ملؤها الكرب والشقاء، غير أنه، ويا للعجب، اعتاد أن يوصي زوجته بأن تطعم جائعاً أو فقيراً رغيف خبزٍ كل يوم وأن تهدي ثوابه الى ع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكايات من الفولكلور الكردي - إذا جاءك الموت فلا تدر مؤخرتك - ماجد الحيدر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكايات من الفولكلور الكردي - إذا جاءك الموت فلا تدر مؤخرتك - ماجد الحيدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).