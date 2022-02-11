مرايا العرب في إسرائيل مهشّمة - جواد بولس

2022/02/11 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس بعد أن نجحت الوزيرة أييلت شاكيد، شريكة رئيس الحكومة نفتالي بينت في حزب يمينا، بتمرير قانون المواطنة، الذي بموجبه ستخسر آلاف العائلات الفلسطينية فرصة لمّ شملها والعيش في حالة استقرار انساني، صرّحت، بنشوة المنتصرين: "لقد انتصرت الصهيونية والعقل السليم" وأضافت موضّحة، في مقابلة صحفية نشرتها على صفحتها، أنها لا تريد أن تتطرق إلى مسألة التصنيفات أو فيما إذا كانت تعتبر أعضاء حزب ميرتس صهاينة أم لا، فالق ......





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