شاهد بالفيديو.. شينكر : مقتدى الصدر اثبت وطنيته و عراقيته بعد لقاءه بـقاآني !

2022/02/11 | 01:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fYL5zkQQtBY

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