"تسبح تلقائيا".. علماء يصنعون "سمكة" من قلب بشري

2022/02/11 | 02:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن العلماء من تطوير سمكة مصنوعة من خلايا عضلة قلب بشرية يمكنها التحرك والنبض تلقائيا مستخدما القوة ذاتها التي تعمل بها قلوبنا.

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