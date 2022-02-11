2022/02/11 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث يخوض الأستاذ مصطفى معهود "معركة مفتوحة وقابلة للتمديد والتصعيد" (المبيت، إضراب عن الطعام....) أمام الأكاديمية الجهوية درعة تافيلالت، بالرشيدية ابتداء من يوم الخميس 10 فبراير 2022 انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.



ومعلوم أن مصطفى معهود أستاذ (دكتور) مادة الرياضيات بالثانوية التأهيلية م.



علي الشريف بالريش قد سبق أن خاض عدة أشكال نضالية بالريش وميدلت والرباط من أجل إنصافه وانتزاع حقوقه المشروعة ( ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى معهود: معركة مفتوحة حتى انتزاع حقوقه المشروعة.. - حسن أحراث) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى معهود: معركة مفتوحة حتى انتزاع حقوقه المشروعة.. - حسن أحراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).