التفاصيل الكاملة.. بغداد اليوم تجري لقاءً حصرياً مع المقدم عمر نزار (فيديو)- عاجل

2022/02/11 | 02:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنفرد وكالة بغداد اليوم الاخبارية بنشر لقاء خاص مع المقدم عمر نزار بعد ظهوره في مقطع مصور ناشد خلاله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب المعلومات التي نشرت حوله في مواقع التواصل الاجتماعي واتهامه بعدة قضايا خلال عملية تحرير الموصل.

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