الأوضاع قد تتفاقم بسرعة.. بايدن يطالب الأميركيين بمغادرة أوكرانيا

2022/02/11 | 02:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأميركيين بمغادرة أوكرانيا، في ظل تفاقم الأوضاع وسط مخاوف من غزو روسي للبلاد.

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