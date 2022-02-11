ما علاقة الحجاب بحرق هندية لنفسها؟

2022/02/11 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تصاعد احتجاجات طلاب مسلمين في الهند احتجاجا على قرار حظر ارتداء الحجاب في مدارس، انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع مصور على أنه "لامرأة هندية احترقت بعدما أقدمت على إحراق حجابها".

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