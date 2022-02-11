2022/02/11 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعلنت رئيسة شرطة لندن كريسيدا ديك استقالتها الخميس بعد سلسلة فضائح هزّت القوة الأمنية في العاصمة البريطانية تتعلق بقضايا عنصرية وتمييز على أساس الجنس وقتل شرطي في الخدمة لامرأة شابة.وقالت ديك التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة شرطة لندن عام 2017 إنه “ليس أمامي خيار سوى التنحّي” بعد فقدان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة رئيسة شرطة لندن عقب هزات اصابت القوة الأمنية في العاصمة البريطانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة رئيسة شرطة لندن عقب هزات اصابت القوة الأمنية في العاصمة البريطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).