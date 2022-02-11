2022/02/11 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق؟

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