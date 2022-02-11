الكويت.. للخلف در!

2022/02/11 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واللافت أن التقليد التوافقي قد استمر حتى يومنا هذا، حيث يمكن رصده واضحا في تعاطي الأسرة الحاكمة مع آراء ومصالح مختلف الفئات والشرائح والجماعات السكانية ومحاولات استرضائها وتجنب الصدام معها.

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