دراسة: كورونا يمكن أن يدمر المشيمة ويؤدي إلى ولادة أجنة ميتة

2022/02/11 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار بحث جديد إلى أنه بإمكان فيروس كورونا غزو المشيمة وتدميرها وقد يؤدي إلى ولادة أجنة ميتة لدى النساء المصابات بالفيروس.

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