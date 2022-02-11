الطاولة الكبيرة.. الروس منحوا ماكرون خيارين في الاجتماع مع بوتين

2022/02/11 | 05:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدران لوكالة رويترز، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض طلب الكرملين إجراء اختبار "بي سي أر" عند وصوله للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما تسبب في جلوسهم على طاولة أبقت على مسافة بعيدة بينهما.

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