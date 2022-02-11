2022/02/11 | 05:50 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة الإطار التنسيقي لحل الأزمة السياسية بالعراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3dE9ZkI656Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة الإطار التنسيقي لحل الأزمة السياسية بالعراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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