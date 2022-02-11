2022/02/11 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، في مقابلة مع تلفزيون ليبيا الأحرار الجمعة إنه يبحث خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد وقد تعلن حكومته عن مبادرة خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدبيبة: أهل طربلس سيدافعون عن أنفسهم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدبيبة: أهل طربلس سيدافعون عن أنفسهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).