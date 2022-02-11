الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

2022/02/11 | 06:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، "الهجوم الإرهابي" الذي شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى "إصابة ما لا يقل عن 10 مدنيين أبرياء".

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