6 أمور عليك القيام بها إذا كان دخلك غير ثابت ولا يمكن التنبؤ به

2022/02/11 | 06:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت ممن يعملون بشكل مستقل، أو تكسب عمولات، أو تدير شركة صغيرة؟ إذا فمن المحتمل أن يكون دخلك لا يمكن التنبؤ به من سنة إلى أخرى.لكن الطريقة التي تدير بها الأموال التي تجنيها لا ينبغي أن تكون كذلك.

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