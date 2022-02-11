تداول فيديو

2022/02/11 | 07:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نسبوه لجندي إسرائيلي وأنه يقوم بتهريب فلسطينيين إلى الداخل الإسرائيلي مقابل سيجارة.

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