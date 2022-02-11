2022/02/11 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند مناقشات، الجمعة، بشأن تعميق ما يسمى التحالف الرباعي "كواد" الهادف إلى احتواء توسع النفوذ الصيني في منطقة آسيا المحيط الهادئ.

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