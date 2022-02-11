ابنة صدام حسين تنعى

2022/02/11 | 07:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، وفاة حاتم العزاوي "رفيق درب" والدها.

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