بنفس الاسم ورقم القميص.. ميسي جديد يظهر في الأرجنتين

2022/02/11 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر عشاق كرة القدم ظهور نجم جديد يكون خليفة للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ورغم أن الكثير من الأسماء التي كانت مرشحة لتكون لها نفس نجومية ميسي لم تصل إلى مستوى التوقعات، لكن لاعبا شابا يقترب أكثر من أي لاعب آخر من السير على نفس مسار الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات.

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