مقتل شخصين في تحطم طائرة في روسيا

2022/02/11 | 07:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال محافظ إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، إن تحطم طائرة من طراز "أن-2" في المنطقة، أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.

وقبل ذلك أفاد شهود عيان بسقوط طائرة خفيفة بمحرك واحد من طراز "أن-2" في محيط قرية كورياكي بمنطقة يليزوفسكي في إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر المحافظ أن الطائرة التابعة لشركة "كامتشاتسكي كريتشيت" كانت متوجهة مع حمولة من البضائع إلى قرية تملات بمنطقة كاراغينسكي.

وأضاف المحافظ: "كان على متن الطائرة اثنان من أفراد الطاقم، وبحسب معلومات أولية من وزارة الطوارئ فقد قتلا في حادث تحطم الطائرة والحريق الذي نشب بعد ذلك".

من جانبها قالت مديرية حالات الطوارئ بالمنطقة، إن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها على بعد كيلومتر واحد من مدرج قرية كورياغي.

المصدر: روسيا اليوم

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