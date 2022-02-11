2022/02/11 | 08:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر الأمير تشارلز إلى إلغاء ارتباطاته الرسمية في اللحظة الأخيرة بعد اختباره إيجابيًا بفيروس كوفيد 19، ولم نطلع على مدى سوء حالته، وما هي أعراضه.وأخبرنا أنه اضطر إلى الخضوع للعزل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقى مؤخرًا بالملكة.. إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا مجددًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقى مؤخرًا بالملكة.. إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا مجددًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).