السعودية تدشن جواز سفر جديد.. ومسؤول يكشف أبرز سماته وكيفية الحصول عليه

2022/02/11 | 08:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الخميس، عن إطلاق جواز سفر جديد، يحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية لبيانات حامل الجواز.

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