لماذا شوبنهاور متشائم؟ التوليف والتوقعات - حبطيش وعلي

2022/02/11 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حبطيش_وعلي بقلم رسامويل بول فرايد من فالوا [1]ترجمة الأستاذ حبطيش وعلييصنف شوبنهاور عادة بين المفكرين المتشائمين.



ويؤكد أن العالم يعاني فقط من الألم ، وأن أكبر مصيبة للإنسان هي ولادته.



ومع ذلك ، فإن ملاحظة الواقع كما هو في جانبه السلبي لا يعني أن المراقب هو بالضرورة متشائم.إن تفكيرنا لا يهدف إلى مناقشة ما إذا كان شوبنهاور متشائمًا أم لا ، بل يهدف إلى فهم سبب تشاؤمه.



ثم يطرح السؤال لماذا ي ......





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