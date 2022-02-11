لماذا شوبنهاور متشائم؟ التوليف والتوقعات - حبطيش وعلي

#حبطيش_وعلي بقلم رسامويل بول فرايد من فالوا [1]ترجمة الأستاذ حبطيش وعلييصنف شوبنهاور عادة بين المفكرين المتشائمين.
ويؤكد أن العالم يعاني فقط من الألم ، وأن أكبر مصيبة للإنسان هي ولادته.
ومع ذلك ، فإن ملاحظة الواقع كما هو في جانبه السلبي لا يعني أن المراقب هو بالضرورة متشائم.إن تفكيرنا لا يهدف إلى مناقشة ما إذا كان شوبنهاور متشائمًا أم لا ، بل يهدف إلى فهم سبب تشاؤمه.
ثم يطرح السؤال لماذا ي ......
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