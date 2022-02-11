السعودية.. النيابة تتدخل وتعيد طالبا إلى جامعته بعد فصله بسبب التغيب

2022/02/11 | 08:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخلت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بقضية فصل طالب من جامعة بسبب تغيبه بعد أن كان موقوفا بقضية جنائية وذلك استجابة لتظلم بعثه والده.

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