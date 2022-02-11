روسيا تضيق الخناق على أوكرانيا وتحاوطها بتعزيزات برية وبحرية

2022/02/11 | 08:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الآلاف من القوات الروسية، الخميس، 10 أيام من المناورات العسكرية في بيلاروس والبحر الأسود، بينما حذرت أوكرانيا من غلق ممرات الشحن بسبب التدريبات البحرية الروسية المقبلة واسعة النطاق، حيث يواصل الكرملين تشديده لمخالبه العسكرية على أوكرانيا، حسبما تصف نيويورك تايمز.

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