الولايات المتحدة تحث كندا لإنهاء إغلاق الطرق على الحدود

2022/02/11 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حثت الإدارة الأمريكية الحكومة الكندية على استخدام سلطاتها الفيدرالية لإنهاء إغلاق الطرق على الحدود الذي ينفذه سائقو شاحنات احتجاجا على قيود فيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض إن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ووزير النقل بيت بوتيجيج تحدثا مع نظرائهما الكنديين وحثوهما على المساعدة في حل الأزمة.

من جانبه اكد وزير السلامة العامة الفيدرالي في كندا ماركو مينديسينو إنه سيتم إرسال تعزيزات من شرطة الخيالة الملكية الكندية إلى وندسور وأوتاوا وكوتس، في ألبرتا حيث يتم فرض حصار حدودي آخر.

يذكر أنه ولليوم الرابع على التوالي، قام عشرات من سائقي الشاحنات المشاركين فيما أطلقوا عليه اسم "قافلة الحرية" بإغلاق جسر "أمباسادور" الذي يربط وندسور وأونتاريو بمدينة ديترويت الأمركية، مما أدى إلى تعطيل تدفق المنتجات بين البلدين.

المصدر: وكالات

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