التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بيلباو وفالنسيا في نصف نهائي كأس اسبانيا

2022/02/11 | 09:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث تيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة اتلتيك بيلباو وفالنسيا مساء الخميس.والتقى الفريقان على ملعب سان ماميس في ذهاب نصف نهائي كأس اسبانيا.وبدء بيلباو بالتسجيل في الدقيقة 37 عن طريق راؤول غارسيا، بعدها استطاع فالنسيا ان يعدل النتيجة عن طريق اللاعب هيوغو دورو فيالدقيقة 65.وسيلتقي الفريقان في إياب نصف النهائي في […]

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