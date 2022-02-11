رجل عارٍ داخل كوب كابتشينو.. إعلان مطعم بيتزا يثير ضجة على الانترنت

2022/02/11 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك في أن وجود رجل عارٍ داخل كوب القهوة الخاص بك هو آخر شيء قد يخطر على بالك، لكن ما حدث مؤخرًا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أثار ضجة كبيرة على الانترنت، إذ أظهر إعلان مطعم بيتزا صورة لرجل عارٍ داخل كوب كابتشينو.

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