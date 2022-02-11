أكثر الهدايا شيوعا في عيد الحب وسط تقدير بإنفاق 23.9 مليار دولار بأمريكا

2022/02/11 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا للمسح السنوي الذي أصدره الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة (NRF) بالتعاون مع شركة "بروسبر" المختصة بالأبحاث والتحليلات، من المتوقع أن يصل الإنفاق في عيد الحب إلى 23.9 مليار دولار هذا العام في الولايات المتحدة، وهو ارتفاع عن 21.8 مليار دولا

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