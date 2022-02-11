2022/02/11 | 09:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قالت وكالة رويترز إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا في مارس آذار إلى 1.30 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي، بزيادة 80 سنتا عن الشهر السابق.

كما حدد العراق سعر بيع خام البصرة الثقيل إلى آسيا في الشهر نفسه عند 1.80 دولار دون متوسط سعر خامي عمان/دبي، بما يعادل زيادة 95 سنتا.

يأتي رفع العراق اسعار خاماته على السوق الاسيوي، بالرغم من تراجع استيراد السوق الاسيوي للنفط العراقي بشكل تدريجي نسبيًا مقابل ارتفاعه الى اميركا، حيث انخفضت صادرات العراق الى الصين وكوريا الجنوبية خلال 2021 مقارنة بـ2020.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالرغم من تراجع استيرادهم للنفط العراقي.. العراق يرفع اسعار خاماته على السوق الاسيوي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالرغم من تراجع استيرادهم للنفط العراقي.. العراق يرفع اسعار خاماته على السوق الاسيوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).