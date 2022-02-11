الشرطة الإسبانية تفكك عصابة مختصة في تهريب الحشيش من المغرب

2022/02/11 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت الشرطة الإسبانية الخميس إنها فككت عصابة مختصة في تهريب المخدرات من المغرب على متن مراكب شراعية.

وأضافت الشرطة في بيان أن التحقيقات أثبتت أن العصابة تختص في محاكاة حوادث المراكب الشراعية في البحر المتوسط لضمان سير عملية التهريب بنجاح كما تم خلال حادث هجوم حيتان أوركا الذي هربت خلاله كميات من الحشيش من المغرب إلى إسبانيا.

وتابعت الشرطة أن العصابة قامت بتحميل المخدرات على قوارب شراعية في المغرب ومرة ​​واحدة في المياه الإسبانية خلال عطل أو حادث مزيف يطلب مساعدة بحرية لسحب المراكب إلى الميناء.

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