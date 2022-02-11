عالية نصيف: تحريك الشارع سيكون قائم في حال مقاطعتنا للحكومة

2022/02/11 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الجمعة، أن خيار تحريك الشارع العراقي سيكون قائم في حال مقاطعتنا وعدم المشاركة في تشكيل الحكومة.

وقالت نصيف في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هناك تهديد لنا بسحب وكلاء الوزراء والمدراء العامين المنتمين لنا اي اقصائهم من مناصبهم".

وأضافت: "فأين المعارضة من هذا الامر وهنا اننا اذا قاطعنا الحكومة فأن اي خلل فيها سيجعل امامنا خيارات عديدة ومنها تحريك الشارع لتصحيح المسار الايجابي للعمل الخدمية".

وأوضحت أنه "من الممكن ان نغادر العملية السياسية في حال أصر البعض على الاقصاء لائتلاف دولة القانون".

وبينت نصيف أن "خيار المعارضة موجود لكن هل المعارضة فقط من الشيعة إضافة لافتقاد المعارضة لادواتها فلا قوانين تحميها لا نظام داخلي يؤسس حماية لكتل المعارضة كون كل العملية السياسية اسست على اساس الشراكة".

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