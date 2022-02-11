ابو ظبي ..تألق الشعر العراقي

2022/02/11 | 09:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو ظبي /نينا/ انطلقت، مساء أمس من أبوظبي صرح الشعر وملتقى الشعراء، الأمسية العاشرة من برنامج الشعر النبطي "شاعر المليون"، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبحضور الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الإمارات، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.وقدم المشاركون في الأمسية قصائد تبوح ألقاً وتميزاً، وسط تفاعل كبير من جمهور الشعر النبطي في مسرح شاطئ الراحة، والمشاهدين عبر شاشات قناتي بينونة والإمارات وتطبيق البرنامج.في مطلع الأمسية تم الإعلان عن نتائج تصويت المشاهدين لشاعرهم المفضل الذي انضم إلى زملائه في المرحلة المباشرة التالية، إذ أسفرت النتائج عن تأهل الشاعر عبدالكريم البدراني من السعودية بنتيجة 70 %، فيما غادر منافسات البرنامج كل من الشعراء (أحمد العماش من البحرين، فيصل برجس السور من الكويت، حامد شمقل العنزي من السعودية).وعطر 6 شعراء من 4 دول عربية (الأردن والسعودية والكويت والعراق)، الأمسية العاشرة من برنامج شاعر المليون بقصائدهم المميزة المليئة بالتألق، وقدم الشعراء (آلاء محمد أحمرو من الأردن، أحمد الجش المطيري من السعودية، خالد بدر الديحاني من الكويت، عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية، فهد البدري من العراق، فيصل الشن العنزي من السعودية)، قصائدهم أمام أعضاء لجنة التحكيم المكونة من (الأستاذ سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، الدكتور غسان الحسن، الشاعر حمد السعيد).وشارك الشاعر العراقي فهد البدري بقصيدة بعنوان "طفل للبيع"، جاء فيها :بكت عين المدينة والسما فزّت على كابوس بعد ليلٍ ولدت بعتمته وإسودت ألواني".وأهل قرار لجنة التحكيم في الأمسية العاشرة الشاعرين (أحمد الجش المطيري من السعودية بـ 46 درجة من 50، وفهد البدري من العراق بـ 46 درجة)، وتبقى أربع شعراء في انتظار تصويت المشاهدين على مدار أسبوع عن طريق التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني، ومنح الفرصة لشاعر واحد منهم للتأهل إلى المرحلة القادمة، درجة./انتهى

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