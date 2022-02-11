مقتدى الصدر : الأوطان لا تبنى إلا بالتآخي والتعاون والعدل والإنصاف والتعامل الأبوي

2022/02/11 | 09:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ في تعليق له نشره ثقته في التواصل الاجتماعي صالح للعراقي، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “ يا صالح ، ليس المهم وجودي فأني أفنيت نفسي في وطني ، والأوطان لا تبنى إلا بالتآخي والتعاون والعدل والإنصاف والتعامل الأبوي ولو كان على حساب المصالح الخاصة من دون عنف أو تعالٍ./انتهى

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