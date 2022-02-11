2022/02/11 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير العديد من الدراسات إلى أن صحة الفم والأسنان يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، وهو ما يتطلب منا عناية جيدة للعناية بالفم.وعلى الرغم من أن الغالبية يتبعون روتينا يوميا للحفاظ على صحة الفم ونظافة الأسنان، اتضح أن هناك الكثيرين ممن ينظفون الأسنان بشكل خاطئ، ولا يعرفون ما الذي يجب […]

ظهرت المقالة خبيرة تكشف عن الأخطاء الخمسة التي نرتكبها عند تنظيف أسناننا أولاً على ايرث نيوز.

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