غير مسبوقة منذ عقود.. دوامة قطبية تحطم أرقاماً قياسية وتتلاعب بأجواء العراق

2022/02/11 | 09:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توقع الراصد الجوي محمد الدوري، الجمعة، ان الأيام الأكثر دفئًا قادمة إلى العراق خلال الثلث الثاني من الشهر الحالي، موضحاً ان الملايين من السكان في وسط وجنوب البلاد سيشعرون وكأنهم في منتصف شهر آذار.

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وذكر الدوري في تدوينة، تابعها "ناس" (11 ششباط 2022)، انه "بمشيئة الله وبعد ان صارت الدوامة القطبية قوية جدًا لدرجة الاقتراب من تحطيم الارقام القياسية لــ40 عامًا من رصدها سيتم تعزيز ظروف الربيع الدافئة والمعتدلة في مناطق واسعة عبر العراق ولاسيما وسط وجنوب البلاد خلال الايام المقبلة بالتـزامن مع سيطرة مرتفع جوي علوي على المنطقة مسببًا أجواء مشمسة صافية ومستقرة".

واضاف الدوري ان "من الممكن ان يحدث إنخفاضًا واضحًا مؤقتًا بــدرجات الحرارة في بدايات الثلث الأخير من الشــــهر الجاري بعد ان تهبط كتلة هوائيـــة باردة من اقصى شرق اوروبا وشمال اسيا الوسطى وممكن ان يصنف موجة برد خفيفة بالنظر إلى متوسط درجات الحرارة خلال شباط / فبراير وفقًا للمؤشرات الحالية ولكن قد يتبع هذا السيناريو ( ان وقع ) إرتفاعًا سريعًا بدرجات الحرارة وموجة دفء اخرى".

ونوه الدوري انه "لا مؤشرات على حالة ماطرة معتبرة في المدى المتوسط لكن قوة الدوامة القطبية الآن قد يكون لها أثر طيب على الأداء المطري خلال اشهر الربيع آذار - نيسان - أيار بوجهٍ عام".

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