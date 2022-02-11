سياسيون: اميركا وحلفاؤها بقودون مشروعا للتقسيم ودعم بعض الاطراف لتنفيذه

2022/02/11 | 09:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت بعض الأطراف السياسية ماتقوم به اميركا وحلفاؤها في الخليج وكذلك الجانب التركي من مخططات لخدمة مصالحهم الرامية الى تقسيم العراق عبر دعم بعض الأطراف داخل العملية السياسية لتنفيذ هذا المشروع.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي لـ /المعلومة/، ان “اميركا وحلفاؤها يقودون مشروعاً كبيرا في العراق يجري تنفيذه من […]

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