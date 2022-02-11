الركابي: لاتوجد خلافات شخصية بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية

2022/02/11 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، عدم وجود خلافات شخصية بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، لافتا الى ان العمل السياسي لايحتوي على شيء مستحيل التحقق خصوصا اذا لم تكن الخلافات شخصية.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي ودولة القانون على وجه الخصوص ليس لديهم أي خلاف شخصي مع السيد […]

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