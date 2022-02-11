مشروب يومي أظهر أنه يبطئ مشاكل القلب المرتبطة بالعمر!

2022/02/11 | 09:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدنا أن الاستهلاك المنتظم والخفيف إلى المعتدل يمكن أن يبطئ التغيرات القلبية.

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