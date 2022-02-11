البيئة تدق ناقوس الخطر من ظاهرة خلقتها موجة البرد في العراق - عاجل

2022/02/11 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

دقت دائرة بيئة ديالى، اليوم الجمعة، ناقوس الخطر من ظاهرة خلقتها موجة البرد الاخيرة في العراق.وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري لـ( بغداد اليوم)،ان" موجة البرد الاخيرة والتي ضربت اغلب مناطق العراق ودفعت درجات الحرارة الى تحت الصفر قادت الى بروز ظاهرة سلبية وهي حرق الاطارات لاغراض التدفئة سواء من الاسر الفقيرة او حتى النقاط الامنية وبشكل لافت".واضاف الشمري،ان" حرق الاطارات يحمل في طياته مضار صحية وبيئية مؤكدا بان دائرته بدات بمسار التوعية والتثقيف من خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها على صحة المواطنيين".واشار الى ان" ضرورة زيادة ضخ وقود التدفئة للمناطق لتفادي لجوء البعض وخاصة الفقراء الى حرق الاطارات للتدفئة دون ادراك خطورتها على حياتهم ".

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