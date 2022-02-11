دبي ..الفنانة المصرية زينة عاشور تعيد

2022/02/11 | 09:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا/ كشفت الفنانة المصرية زينة عاشور زوجة عمرو دياب عن التفاصيل الكاملة لتجربتها الأولى في عالم الفن، مؤكدة إنها تقدم "الرؤية الفنية" لعرض مسرحي بعنوان "كان يا ما كان" يستعيد شخصية "شهرزاد" من أجواء أساطير ألف ليلة وليلة، ويقدمها لجمهور موسم الرياض برؤية عربية عصرية، وبمشاركة أكثر من 80 سعودي وسعودية ما بين ممثلين وفنيين تم تدريبهم في بريطانيا.وأضافت زينة عاشور أنها بدأت منذ عامين تكتب عن شهرزاد ولكنها قررت أن تصيغها بـ طريقة أكثر عصرية، وعندما عرضت الفكرة على المستشار تركي آل الشيخ أعجب بها جدا، ودعمها لتقديم المسرحية.المسرحية كان يا مكان من تأليف جود كريستيان وإخراج ويل تاكيت، وتضم المسرحية أكثر من 80 فنانا سعوديا، من بينهم أغادير السعيد، أحمد الحمدان، سميرة الأسير، وصحاري صائب.من جانبه أكد مخرج المسرحية ويل تاكيت، أنهم أقاموا مسرحا بالكامل من لا شيء تماما، مشيرا إلى أنه كان مثل الصندوق الفارغ، ولكنهم جلبوا مسارات طيران للفنانين، وتقنيات حديثه؛ حتى تخرج القصص من مجرد كونها كلمات على ورق إلى الحياة بشكل واقعي.ونشرت زينة عاشور فيديو من كواليس تحضيرات المسرحية في منشور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: “عمل يضج بالعمق الإنساني والشجن الصادق الممزوج بروح الدعابة من خلال تركيزها على العلاقات الإنسانية بمختلف أشكالها”./انتهى

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