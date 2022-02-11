2022/02/11 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت غنوة الموجي، اليوم الجمعة، وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.وكتبت غنوة عبر “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون..أخي الموجي الصغير في ذمة الله”.والموجي الصغير، هو ملحن وموزع موسيقي مصري، ولد عام 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود […]

ظهرت المقالة وفاة الملحن والموزع الموسيقي المصري الموجي الصغير أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الملحن والموزع الموسيقي المصري الموجي الصغير) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الملحن والموزع الموسيقي المصري الموجي الصغير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).