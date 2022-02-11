حريق بأحد فنادق كربلاء دون خسائر بشرية

2022/02/11 | 10:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة،

بأن الدفاع المدني اخمد حريقاً بأحد

الفنادق واسعف 4 نزلاء في كربلاء.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "فرق الدفاع

المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حريق

اندلع داخل فندق مكون

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