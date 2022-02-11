الهجرة تتحدث عن شركات هجرة ولجوء “مخادعة” وتحذر العراقيين

2022/02/11 | 10:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذرت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، العراقيين من الوقوع ضحية لشركات خدعتهم بعنوان الهجرة واللجوء.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري إن “تداعيات الهجرة الأخيرة غير الشرعية الى بيلاروسيا ودفعهم باتجاه الحدود بين لتوانيا وبولندا أسهمت في انخفاض إقبال العراقيين على الهجرة، كما أن تهديد العراق بعقوبات بسبب مشاكل بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا ومحاولة بيلاروسيا إيقاف هذا العدد الكبير من العراقيين للضغط على الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف النوري أن “العراق اتخذ إجراءات منها إيقاف الرحلات باتجاه بيلاروسيا وحرك رحلات من بيلاروسيا الى العراق للعائدين ، وطالبنا الاتحاد الأوروبي بعدم الهجرة القسرية للعراقيين الموجودين هناك ونأمل من العراقيين بأن لا يكونوا ضحية الشركات التي خدعتهم”.

ونوه بأنه “ليس لدينا عدد دقيق للعراقيين الموجودين على الشريط الحدودي في الوقت الحالي، وهم يئسوا من منحهم اللجوء”.

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