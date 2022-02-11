مدرب لياقة المنتخب الوطني السابق يودع العراق بكلمات مؤثرة

2022/02/11 | 10:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ ودع مدرب اللياقة السابق للمنتخب الوطني بكرة القدم فلاديمير كرونيتش، المنتخب والجماهير العراقية بكلمات مؤثرة.وقال كرونيتش في تدوينة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، “لقد كان من دواعي السرور والشرف العمل مع ديك أدفوكات وزيليكوبتروفيتش كمدرب لياقة في المنتخب العراقي”.وأوضح “أود أن أشكر الشعب العراقي واللاعبين والجهاز الفني على الدعم الذي تلقوه خلال […]

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