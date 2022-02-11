البلداوي: تراجع حظوظ زيباري دفع الحلبوسي لفتح باب الترشح وخدمة الديمقراطي

2022/02/11 | 10:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان تراجع حظوظ زيباري بالترشح لرئاسة الجمهورية دفع رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح للمنصب الرئاسة من اجل اتاحة الفرصة امام الحزب الديمقراطي لتقديم مرشح جديد لهذا المنصب.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “قضية هوشيار زيباري قد حسمت سلفاً لان القضاء سيمضي بالإجراءات القانونية بحقه بعد […]

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